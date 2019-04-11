شكرا لقرائتكم خبر عن «السعودية» تعلق رحلاتها إلى الخرطوم حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الخطوط السعودية ، تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا حتى إشعار آخر، وذلك نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، وسوف تعفى جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر.

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