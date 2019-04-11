شكرا لقرائتكم خبر عن «هموم عكسوم» مسرحية للأطفال على مسرح فنون الاحساء والان نبدء بالتفاصيل

تستضيف جمعية الثقافة والفنون بمحافظة الأحساء، ممثلة بلجنة الفنون المسرحية، غدا ، فريق مسرحي شبابي من الرياض ليقدم مسرحية (هموم عكسوم)، الموجهة للأطفال من سن ١٢ إلى ١٥ سنة، وذلك على مسرح الجمعية بالدمام.

وأبان مخرج ومؤلف المسرحية مشعل الرشيد، أن المسرحية التي تعرض لمدة يومين، مستوحاة من الأدب العربي الشعبي في كتاب (كليلة و دمنة )، مشيراً الى أن سبب اختيار الأحساء لعرض المسرحية لريادتها في مسرح الطفل على مستوى المملكة واحتضانها له لسنوات طويلة، إضافة إلى أن العديد من الأعمال المسرحية للكبار أو الأطفال قدمت من قبل شباب مسرح الأحساء، متمنيا أن يحظى العرض بالحضور والتفاعل من قبل الجمهور.