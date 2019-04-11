رابط وشروط وظائف وزارة الحرس الوطني

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بعض الوظائف الشاغرة لديها على البنود.

وأوضحت أنه سوف يكون تقديم الطلبات عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني: (هنا) علماً بأن استقبال الطلبات سيكون بدءاً من يوم الأحد 09 / 08 / 1440هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس 13 / 08 / 1440هـ.

بيان بالوظائف لبند الصيانة م مسمى الوظيفة الجنس المنطقة الإدارية درجة المؤهل التخصص الخبرات 1 مهندس ميكانيكي ذكر منطقة الرياض بكالوريوس هندسة ميكانيكية خبرة 2 مهندس كهرباء ذكر منطقة الرياض بكالوريوس هندسة كهربائية خبرة 3 مهندس تكييف ذكر منطقة الرياض بكالوريوس تكييف وتبريد خبرة 4 مهندس زراعي ذكر منطقة الرياض بكالوريوس هندسة زراعية خبرة 5 فني (مضخات) ذكر منطقة الرياض دبلوم صيانة الآلات الميكانيكية خبرة 6 فني (مختبر) ذكر منطقة الرياض دبلوم المختبرات الكيميائية خبرة 7 فني ( ميكانيكا ) ذكر منطقة الرياض دبلوم صيانة الآلات الميكانيكية خبرة 8 فني ( مولدات ) ذكر منطقة الرياض دبلوم لف وصيانة المولدات والمحركات خبرة 9 فني ( الكترونيات ) ذكر منطقة الرياض دبلوم الكترونيات صناعية وتحكم خبرة 10 فني (اجهزة صوتية وكهربائية) ذكر منطقة الرياض دبلوم الكترونيات صناعية وتحكم خبرة 11 مشرف مباني ذكر منطقة الرياض دبلوم تقنية مدنية معمارية ( مدنية ) خبرة 12 سباك ذكر منطقة الرياض ثانوية مهنية التمديدات الصحية خبرة 13 دهان ذكر منطقة الرياض ثانوية مهنية السمكرة والدهان خبرة 14 نجار ذكر منطقة الرياض ثانوية مهنية النجارة العامة خبرة 15 ميكانيكي ذكر منطقة الرياض دبلوم التقنية الميكانيكية خبرة 16 مراقب (عام شبكات الري) ذكر منطقة الرياض دبلوم التشييد خبرة 17 مشغل (مبردات مركزية ) ذكر منطقة الرياض دبلوم التبريد والتكييف خبرة 18 مشغل ( غلايات مركزية ) ذكر منطقة الرياض دبلوم ميكانيكا خبرة 19 مشغل (محطة) ذكر منطقة الرياض دبلوم ميكانيكا خبرة

الشروط المطلوبة :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي

ارتداء الزيّ الفني للوظائف الفنية

العمل (8) ساعات بما في ذلك يوم السبت

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية.

الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها، موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

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سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة

بيان بالوظائف على بند الأجور م مسمى الوظيفة الجنس المنطقة الإدارية درجة المؤهل التخصص الخبرات 1 عامل مطابع ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون 2 عامل ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون 3 عامل تحميل ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون 4 سايس ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون 5 سائق ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون رخصة عمومي خبرة 6 حارس ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون 7 مجلد ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون خبرة 8 دهان ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون خبرة 9 بناء ذكر منطقة الرياض ثانوية فما دون خبرة 10 ملاحظ عمال ذكر منطقة مكة المكرمة ثانوية عامة خبرة 11 ملاحظ عمال ذكر منطقة الرياض ثانوية عامة خبرة 12 فني اضاءة ذكر منطقة الرياض دبلوم كهرباء

الشروط المطلوبة:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

العمر لا يقل عن 18 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون لائقاً طبياً وأن يجتاز الكشف الطبي

ارتداء الزي الفني للوظائف الفنية

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة

أن لا يكون محالاً على التقاعد من أي جهة حكومية.

الالتزام بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم لها ولن يكلف قطعيا بالعمل الإداري.

الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك

بالتأمينات الاجتماعية من إحضار برنت من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل

سيتم استبعاد طلب التوظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المراد التقدم عليها أو في التقدم على أكثر من وظيفة.

أن يكون مسجلاً في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

أن تنطبق على المتقدم شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.