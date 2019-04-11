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2019-04-11 فيديو.. سحابة سوبر سل وبردية قوية شمال الخرماء متابعات الخليج 365 - القصيم وثق عدد من المواطنين مقاطع فيديو تظهر سحابة كبيرة وبردية قوية تضرب شمال الخرماء في جنوب منطقة القصيم. Advertisements وأظهرت مقاطع الفيديو سحابة الخير وهي تغطي مساحات واسعة من الخرماء فيما تحولت الأرض إلى اللون الأبيض بفعل البرد المتساقط. لللل









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