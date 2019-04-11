- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حزام من السحب الركامية الرعدية يواصل تحركه نحو وسط وشرق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حزام من السحب الركامية الرعدية يواصل تحركه نحو وسط وشرق المملكة
متابعات الخليج 365 -الرياض
أظهرت صور رادار الطقس حزاماً من السحب الركامية الرعدية يواصل تحركه نحو وسط وشرق المملكة.
وتوقع مركز طقس العرب هطول زخات أمطار رعدية على شرق ووسط المملكة نهاراً مع التنبيه من الأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح السطحية في الأجزاء التي تشهد هبوب لعواصف رعدية .
وخلال ساعات الليل سيكون الطقس دافئاً نسبياً في مختلف المناطق في حين تستمر فرصة زخات الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تستمر فرصة زخات الأمطار على أجزاء من حائل والحدود الشمالية.
أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط مع هبوب العواصف الرعدية بينما تكون شمالية غربية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الشمالية والوسطى.
كانت هذه تفاصيل خبر حزام من السحب الركامية الرعدية يواصل تحركه نحو وسط وشرق المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.