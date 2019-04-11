2019-04-11

حزام من السحب الركامية الرعدية يواصل تحركه نحو وسط وشرق المملكة

متابعات الخليج 365 -الرياض

أظهرت صور رادار الطقس حزاماً من السحب الركامية الرعدية يواصل تحركه نحو وسط وشرق المملكة.

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وتوقع مركز طقس العرب هطول زخات أمطار رعدية على شرق ووسط المملكة نهاراً مع التنبيه من الأتربة المثارة بفعل نشاط الرياح السطحية في الأجزاء التي تشهد هبوب لعواصف رعدية .

وخلال ساعات الليل سيكون الطقس دافئاً نسبياً في مختلف المناطق في حين تستمر فرصة زخات الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كما تستمر فرصة زخات الأمطار على أجزاء من حائل والحدود الشمالية.

أما الرياح فستكون متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط مع هبوب العواصف الرعدية بينما تكون شمالية غربية معتدلة السرعة على سواحل البحر الأحمر الشمالية والوسطى.