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2019-04-11 تعليق الرحلات الجوية بين المملكة والسودان متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الخطوط الجوية السعودية تعليق الرحلات الجوية بين المملكة والسودان بشكل مؤقت. Advertisements جاء ذلك بعد بيان القوات المسلحة السودانية والذي أعلن فيه إغلاق الأجواء السودانية لمدة 24 ساعة. وكان الجيش السوداني قرر عزل الرئيس عمر البشير وتسليم السلطة إلى مجلس عسكري يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها عامان.









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