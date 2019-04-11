برلمانية قرقيزية تنوه بجهود الملك سلمان في خدمة الحرمين وتعزيز التضامن الإسلامي

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

نوهت عضو في برلمان جمهورية قرغيزستان دينارا إسيفا بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في خدمة الحرمين الشريفين، وفي تعزيز التضامن الإسلامي واهتمامه الدائم – أيده الله – بالشعوب الإسلامية كافة ، مشيدة بحرص المملكة على تعزيز علاقاتها الثنائية بالدول الإسلامية ، وجهودها الساعية إلى إيجاد علاقات مثلى تجمع دول وشعوب العالم الإسلامي .

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الصداقة البرلمانية السعودية القرقيزية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس عبد العزيز بن عبد الكريم العيسى وبحضور عضو المجلس عضو اللجنة الدكتورة أمل بنت سلامة الشامان، بمقر المجلس بالرياض اليوم مع وفد البرلمان القرغيزي الذي يزور المملكة حالياً .

من جانبه رحب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القرغيزية بالوفد البرلماني القرغيزي مؤكداً على عمق العلاقات التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية قرغيزستان في شتى المجالات .

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وتطلع الوفد القرغيزي إلى التعاون و تبادل الرؤى والخبرات والاستفادة من تجارب المملكة في معظم المجالات، مشيداً برؤية المملكة 2030 التي من شأنها تعزيز الحضور للمواطن السعودي في مختلف مجالات التنمية ، إضافة إلى منح المرأة السعودية الفرصة لتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.

واستعرض الاجتماع عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قرغيزستان في مختلف المجالات، خاصة العلاقات البرلمانية وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية .

وفي تصريح صحفي أشارت عضو البرلمان القرقيزي دينارا إسيفا إلى أن هناك تقارباً بين قيادتي البلدين، مؤكدة على أهمية هذه الزيارة لمجلس الشورى بما للمجلس وبرلمان جهورية قرغيزستان من دور كبير في توطيد وتقوية العلاقة الثنائية بين البلدين .

وأوضحت دينارا إسيفا أن لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي تسهم في تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية بين المجلسين، مشيرة إلى وجود تعاون كبير على المستويين السياحي والثقافي بين البلدين ، وروابط أخوية تجمع الشعبين السعودي والقرقيزي يؤطرها الدين الإسلامي الحنيف .