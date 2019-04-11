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تأهيل وتدريب أكثر من 3 آلاف مرشد سياحي خلال 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، عدداً من البرامج المتخصصة لتأهيل وتدريب وتوعية العاملين والراغبين العمل في القطاع السياحي، الأمر الذي من شأنه دعم توطين قطاع السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة.
وأوضح ناصر بن عبدالعزيز النشمي، مدير عام المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل”، أن تلك البرامج تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي اعتمدها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب لغرض تدريب وتأهيل وتوعية أهم عناصر عملية التحول الوطني وهو الإنسان السعودي، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع السياحي لتساهم في تعزيز كفاءته، وتقدم المزيد من الخبرات المهمة، لرفع مستوى الأداء وجودة العمل في قطاعات السياحة كافة.
وأشار مدير عام “تكامل”، إلى أن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة وذلك للمساهمة وبشكل كبير في دعم الشباب على مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع السياحي، مبيناً أن هذه الدورات ستغطي مجالات عدة تهدف في مجملها إلى المساهمة بشكل أكبر في توطين الوظائف في جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأضاف النشمي: “أن مركز “تكامل” يسعى من خلال خطته التدريبية هذا العام لتدريب أكثر من 3000 مرشد سياحي من الجنسين، مثنياً في الوقت ذاته، على الإقبال الذي وجدته تلك البرامج من المهتمين والراغبين من المواطنين والمواطنات في رفع حصيلتهم المعرفية والتعرف على أحدث الطرق والأساليب لإدارة وتشغيل القطاعات السياحية في البلاد.
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