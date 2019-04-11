معرض صالون المجوهرات ينهي فعاليات جدة وينتقل إلى الرياض

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - جدة

اختتمت اليوم الخميس، فعاليات معرض صالون المجوهرات 2019 بجدة، حيث شهدت النسخة العاشرة من المعرض إقبالاً جماهيريا كبيراً وسط تنافس الشركات المحلية والعالمية في جذب الزوار.

وأعلن المنظمون عن استقبال المعرض لأكثر من 4000 زائر على مدار أربعة أيام.

وأقيم المعرض تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة لطيفة بنت سعد بن عبدالعزيز آل سعود في قاعة الهيلتون بجدة من 8 إلى 11 أبريل 2019، وجمع أكثر من 50 علامة تجارية محلية وعالمية عرضت مجموعات متنوعة من أفخر المجوهرات والساعات.

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وفر المعرض لزواره ندوات توعوية عن مدى أصالة وجودة الألماس والمجوهرات المعروضة، كما تم توفير منصة خاصة للمصممات السعوديات الواعدات في مجال تصميم المجوهرات لتبادل قصص الإبداع والنجاح مع المجتمع المحلي والعالم ضمن احتفالية المعرض لمرور 10 سنوات منذ تأسيسه بجانب دعوة أكبر الجواهرجيات السعوديات للمشاركة في المعرض.

وقد أتيحت الفرصة لزوار المعرض للاطلاع على أروع قطع الألماس وأفخم المجوهرات وأدق الساعات صناعةً. كما شهد المعرض حضور عدد من كبار النجوم والمشاهير.

من جانبها قالت هيا السنيدي إن معرض صالون المجوهرات في نسخته العاشرة بات يشكل نقطة التقاء كبرى للشركات وأصحاب العلامات التجارية البارزة في عالم المجوهرات وتزداد أهمية المعرض في وقت تصبو فيه هذه الشركات إلى تعزيز حضورها في المملكة العربية السعودية وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة تعتبر من أكبر الأسواق في العالم.

وسوف ينتقل المعرض الأسبوع المقبل إلى العاصمة الرياض ليقام في فندق الفيصلية من 15 إلى 18 أبريل الجاري برعاية صاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود.