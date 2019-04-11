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المحكمة الجزائية تنذر المشيخص بالحكم الغيابي بموجب نظام جرائم الإرهاب وتمويله
متابعات الخليج 365 - واس
أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن علي بن عبدالله المشيخص سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1024368787)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 25 / 7 / 1440هـ, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الخميس الموافق 27 / 8 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 21 وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ .
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