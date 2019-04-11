بيان ثانٍ لـ جيش السودان يحدد تشكيل المجلس العسكري الانتقالي

2019-04-11

متابعات الخليج 365 - سعد البحيري

يترقب السودانيون صدور بيان ثانٍ من القوات المسلحة يتضمن تشكيل المجلس العسكري الذي سيدير البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وكان وزير الدفاع السوداني رئيس اللجنة الأمنية العليا عوض بن عوف قد أعلن اليوم بيان اللجنة الأول، والذي تضمن عدة إجراءات أهمها عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه.

وقال وزير الدفاع إنه تقرر تسليم السلطة لمجلس عسكري يدير البلاد لمدة عامين دون أن يحدد أسماء الأعضاء، مشيراً إلى أن البيان التالي سيتضمن تشكيل المجلس.

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ومن المتوقع أن يضم المجلس قادة الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة السودانية ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الوطنية وتمثيلاً محدوداً من اللجنة الأمنية العليا التي يرأسها وزير الدفاع.

وأعلن الوزير عوض بن عوف تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تجري في نهايتها انتخابات.

وقال إنه تقرر إغلاق المجال الجوي لمدة 24 ساعة وإغلاق المعابر الحدودية لحين إشعار آخر، وكذلك حل المجلس الوطني ومجالس الولايات.

وفي الوقت الذي عبر فيه ملايين السودانيين في الخارج والداخل عن سعادتهم بخلع نظام البشير إلا أن تجمع المهنيين السودانيين، أكد أن التكتل، الذي يعد رافعة الحراك في السودان، لن يقبل إلا بحكومة مدنية تضم شخصيات من المعارضة.

وقال بيان للتجمع إنه “لا سبيل سوى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية وطنية بناءً على ما تواثقت عليه جماهير شعبنا في إعلان الحرية والتغيير”.