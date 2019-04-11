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2019-04-11 فيديو.. سودانيون في المملكة يوزعون الحلوى ابتهاجاً بعزل البشير متابعات الخليج 365 - جدة عبر عدد من السودانيين عن فرحتهم بعزل نظام البشير. Advertisements وأظهر فيديو متداول تم تصويره من داخل القنصلية السودانية في جدة توزيع الحلوى المجانية ابتهاجاً بهذه المناسبة.









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