الان تتابع “كاف” يعلن رسميا تصنيف منتخبات بطولة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس، بشكل رسمي عن التصنيف النهائي للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر.

وتنطلق البطولة في 21 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا تم تقسيمها لأربعة تصنيفات.

وجاء في التصنيف الأول: مصر، الكاميرون، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب.

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وفي التصنيف الثاني: كوت ديفوار، غانا، مالي، الكونغو الديمقراطية، غينيا، الجزائر.

وفي التصنيف الثالث: جنوب أفريقيا، أوغندا، بنين ، موريتانيا، مدغشقر، كينيا.

وفي التصنيف الرابع: زيمبابوي، نامبيا، غينيا بيساو، أنجولا، تنزانيا، بوروندي.

وسوف يتم إجراء قرعة النسخة الثانية والثلاثين من بطولات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، غدا الجمعة، في منطقة أهرامات الجيزة بالقاهرة.