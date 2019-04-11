هيئة الاتصالات تغرم شركات الاتصالات بأكثر من 38 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة بلجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قرارات تضمنت غرامات مالية تجاوزت 38 مليون ريال، بحق شركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين).

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم أن تلك القرارات مؤيدة بموجب أحكام نهائية صادرة من ديوان المظالم والمستلمة مؤخرًا من محكمة الاستئناف، مفيدة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات غرمت شركة الاتصالات السعودية بمبالغ مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، نظير عدد من المخالفات ومنها عدم تنفيذ قرار الهيئة القاضي بوجوب إيقاف تطبيق سياسة الحد الائتماني، ولعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة في العديد من الشكاوى، ولتأسيسها عدداً من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات، واستخدامها لتردّدات دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

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وأفادت أن اللجنة غرمت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بمبالغ مالية تجاوزت 17 مليون ريال، نظير عدد من المخالفات، ومنها عدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص العديد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وبينت أن اللجنة غرمت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) بمبالغ مالية تجاوزت 11 مليون ريال، لارتكابها عددًا من المخالفات ومنها عرض ترويجي دون الحصول على موافقة الهيئة، وعدم التزامها بتنفيذ عدد من توجيهات الهيئة بخصوص عدد من الشكاوى، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المحدّدة، وتأسيسها عددًا من شرائح الاتصال مسبقة الدفع بالمخالفة لنظام الاتصالات.

وأكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات وتطبيق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين.