، اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر؛ تشكيل مجلس إدارة مستقل لأكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم، برئاسة خالد أمين تميرك، وعضوية كلٍّ من: الدكتور ياسر نصيف، وعبدالإله مازن فقيه، وعمرو مغربي، والكابتن صالح الصقري.
وعقد مجلس إدارة الأكاديمية أول اجتماعاته مساء أمس الأربعاء، والذي تم خلاله الاتفاق على وضع الأسس الأولية لمستقبل أبناء النادي للوصول للاستدامة والحوكمة الصحيحة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تكون البداية من تحسين البنية التحتية لأكاديمية الاتحاد فقيه، بما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ويتناسب مع برنامج جودة الحياة.
وفي ختام الاجتماع الأول لأكاديمية الاتحاد فقيه؛ أكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية خالد أمين تميرك؛ أن الخبرة العريقة لفقيه في المجال الصحي وخبرة نادي الاتحاد التاريخية في المجال الرياضي ستسهمان في الوصول للنتائج الموضوعة بما يرضي تطلعات جماهير النادي الوفية خلال أقرب فرصة ممكنة.
اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر؛ تشكيل مجلس إدارة مستقل لأكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم، برئاسة خالد أمين تميرك، وعضوية كلٍّ من: الدكتور ياسر نصيف، وعبدالإله مازن فقيه، وعمرو مغربي، والكابتن صالح الصقري.
وعقد مجلس إدارة الأكاديمية أول اجتماعاته مساء أمس الأربعاء، والذي تم خلاله الاتفاق على وضع الأسس الأولية لمستقبل أبناء النادي للوصول للاستدامة والحوكمة الصحيحة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تكون البداية من تحسين البنية التحتية لأكاديمية الاتحاد فقيه، بما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ويتناسب مع برنامج جودة الحياة.
وفي ختام الاجتماع الأول لأكاديمية الاتحاد فقيه؛ أكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية خالد أمين تميرك؛ أن الخبرة العريقة لفقيه في المجال الصحي وخبرة نادي الاتحاد التاريخية في المجال الرياضي ستسهمان في الوصول للنتائج الموضوعة بما يرضي تطلعات جماهير النادي الوفية خلال أقرب فرصة ممكنة.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
05:23 PM
اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر؛ تشكيل مجلس إدارة مستقل لأكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم، برئاسة خالد أمين تميرك، وعضوية كلٍّ من: الدكتور ياسر نصيف، وعبدالإله مازن فقيه، وعمرو مغربي، والكابتن صالح الصقري.
وعقد مجلس إدارة الأكاديمية أول اجتماعاته مساء أمس الأربعاء، والذي تم خلاله الاتفاق على وضع الأسس الأولية لمستقبل أبناء النادي للوصول للاستدامة والحوكمة الصحيحة لبلوغ الأهداف الاستراتيجية الموضوعة خلال السنوات الخمس المقبلة، على أن تكون البداية من تحسين البنية التحتية لأكاديمية الاتحاد فقيه، بما يتماشى مع رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية ويتناسب مع برنامج جودة الحياة.
وفي ختام الاجتماع الأول لأكاديمية الاتحاد فقيه؛ أكد رئيس مجلس إدارة الأكاديمية خالد أمين تميرك؛ أن الخبرة العريقة لفقيه في المجال الصحي وخبرة نادي الاتحاد التاريخية في المجال الرياضي ستسهمان في الوصول للنتائج الموضوعة بما يرضي تطلعات جماهير النادي الوفية خلال أقرب فرصة ممكنة.
، اعتماد تشكيل مجلس إدارة أكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم ،
المصدر : الخليج 365
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