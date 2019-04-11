- 1/2
- 2/2
في البيت الأبيض، الذي لا يطول فيه في العادة كتمان الأسرار، لا تزال السرية الشديدة تكتنف تطورًا واحدًا هو فحوى خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي وضعها جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات مستشارا الرئيس دونالد ترامب.
وبعد أن أسعد "ترامب" الإسرائيليين وأغضب الفلسطينيين بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 ونقل السفارة الأمريكية إليها في مايو (أيار) الماضي قد يبدو أن احتمال التوصل لاتفاق سلام برعاية أمريكية، أصبح أبعد مما كان عليه الحال عندما انهارت مفاوضات السلام قبل خمس سنوات، وفقاً لـ"رويترز".
ويتوقع مساعدو "ترامب" أن يطرح الرئيس الأمريكي الخطة ما إن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية، وفي هذا الصدد يشير مسؤولون إلى أن الخطة ستطالب الجانبين بتقديم تنازلات رغم الانتقادات الموجهة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة حتى الآن.
وبقاء خطة السلام طي الكتمان أمر لافت للنظر في البيت الأبيض، الذي تجد فيه مسودات الأوامر التنفيذية والحوارات السرية والمداولات الداخلية طريقها إلى الصفحات الأولى للصحف، ومن المرجح أن يعود ذلك إلى الرفض الذي تواجهه "صفقة القرن" من جانب الأطراف المرتبطة بهم كالفلسطينيين وعدد من الدول العربية التي تواردت أنباء عن إبلاغها الولايات المتحدة بموقفها الرافض.
إدارة "ترامب" تكشف كل الأسرار إلا "صفقة القرن".. لماذا؟صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
في البيت الأبيض، الذي لا يطول فيه في العادة كتمان الأسرار، لا تزال السرية الشديدة تكتنف تطورًا واحدًا هو فحوى خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي وضعها جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات مستشارا الرئيس دونالد ترامب.
وبعد أن أسعد "ترامب" الإسرائيليين وأغضب الفلسطينيين بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 ونقل السفارة الأمريكية إليها في مايو (أيار) الماضي قد يبدو أن احتمال التوصل لاتفاق سلام برعاية أمريكية، أصبح أبعد مما كان عليه الحال عندما انهارت مفاوضات السلام قبل خمس سنوات، وفقاً لـ"رويترز".
ويتوقع مساعدو "ترامب" أن يطرح الرئيس الأمريكي الخطة ما إن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية، وفي هذا الصدد يشير مسؤولون إلى أن الخطة ستطالب الجانبين بتقديم تنازلات رغم الانتقادات الموجهة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة حتى الآن.
وبقاء خطة السلام طي الكتمان أمر لافت للنظر في البيت الأبيض، الذي تجد فيه مسودات الأوامر التنفيذية والحوارات السرية والمداولات الداخلية طريقها إلى الصفحات الأولى للصحف، ومن المرجح أن يعود ذلك إلى الرفض الذي تواجهه "صفقة القرن" من جانب الأطراف المرتبطة بهم كالفلسطينيين وعدد من الدول العربية التي تواردت أنباء عن إبلاغها الولايات المتحدة بموقفها الرافض.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
05:19 PM
احتمال التوصل لاتفاق سلام برعاية أميركية أصبح مستبعدًا
في البيت الأبيض، الذي لا يطول فيه في العادة كتمان الأسرار، لا تزال السرية الشديدة تكتنف تطورًا واحدًا هو فحوى خطة السلام في الشرق الأوسط، التي تعرف إعلامياً بـ"صفقة القرن"، التي وضعها جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات مستشارا الرئيس دونالد ترامب.
وبعد أن أسعد "ترامب" الإسرائيليين وأغضب الفلسطينيين بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في 2017 ونقل السفارة الأمريكية إليها في مايو (أيار) الماضي قد يبدو أن احتمال التوصل لاتفاق سلام برعاية أمريكية، أصبح أبعد مما كان عليه الحال عندما انهارت مفاوضات السلام قبل خمس سنوات، وفقاً لـ"رويترز".
ويتوقع مساعدو "ترامب" أن يطرح الرئيس الأمريكي الخطة ما إن يشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية، وفي هذا الصدد يشير مسؤولون إلى أن الخطة ستطالب الجانبين بتقديم تنازلات رغم الانتقادات الموجهة للإجراءات التي اتخذتها الإدارة حتى الآن.
وبقاء خطة السلام طي الكتمان أمر لافت للنظر في البيت الأبيض، الذي تجد فيه مسودات الأوامر التنفيذية والحوارات السرية والمداولات الداخلية طريقها إلى الصفحات الأولى للصحف، ومن المرجح أن يعود ذلك إلى الرفض الذي تواجهه "صفقة القرن" من جانب الأطراف المرتبطة بهم كالفلسطينيين وعدد من الدول العربية التي تواردت أنباء عن إبلاغها الولايات المتحدة بموقفها الرافض.
، إدارة "ترامب" تكشف كل الأسرار إلا "صفقة القرن".. لماذا؟ ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة "ترامب" تكشف كل الأسرار إلا "صفقة القرن".. لماذا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.