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قالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، إنه تقرر تأجيل الرحلة الجوية المتجهة إلى الخرطوم، ونقل ركابها الـ63 إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، بسبب الأحداث الدائرة في السودان، طبقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة السابعة صباح الخميس، وتقرر تأجيل الرحلة إلى العاشرة والنصف صباحًا، ثم أجل إلى موعد آخر وأنزل الركاب من الطائرة ونقلوا لأحد الفنادق المجاورة للمطار، بعد إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الملاحة الجوية.
تعليق الرحلات الجوية من مطار القاهرة إلى الخرطومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
قالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، إنه تقرر تأجيل الرحلة الجوية المتجهة إلى الخرطوم، ونقل ركابها الـ63 إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، بسبب الأحداث الدائرة في السودان، طبقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة السابعة صباح الخميس، وتقرر تأجيل الرحلة إلى العاشرة والنصف صباحًا، ثم أجل إلى موعد آخر وأنزل الركاب من الطائرة ونقلوا لأحد الفنادق المجاورة للمطار، بعد إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الملاحة الجوية.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
05:16 PM
بسبب الأحداث الدائرة في السودان
قالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي، إنه تقرر تأجيل الرحلة الجوية المتجهة إلى الخرطوم، ونقل ركابها الـ63 إلى أحد الفنادق المجاورة للمطار، بسبب الأحداث الدائرة في السودان، طبقًا لصحيفة "الوطن" المصرية.
وكان من المقرر أن تقلع الطائرة في الساعة السابعة صباح الخميس، وتقرر تأجيل الرحلة إلى العاشرة والنصف صباحًا، ثم أجل إلى موعد آخر وأنزل الركاب من الطائرة ونقلوا لأحد الفنادق المجاورة للمطار، بعد إغلاق مطار الخرطوم أمام حركة الملاحة الجوية.
، تعليق الرحلات الجوية من مطار القاهرة إلى الخرطوم ،
المصدر : الخليج 365
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