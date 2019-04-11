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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقار ير صحفية تونسية عن تقدم أحد أندية القمة في الدوري السعودي بعرض مغرٍ كثيراً لضم لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري فرجاني ساسي .
وقال موقع "الصريح" التونسي إن الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء عقب انتهاء الموسم الجاري، بعد أن قام مستثمر خليجي بالتواصل مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية حيث رحب اللاعب وإدارة النادي بالعرض.
هذا ونفى مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" الإماراتي وجود أي نية لدى النادي المصري في التفريط في اللاعب سواء عقب نهاية الموسم الجاري أو الموسم القادم.
وسبق وأن احترف ساسي في نادي النصر في النصف الثاني من الموسم السابق قبل أن يرحل لصفوف النادي المصري ويقدم معه مستويات سحرية نجح بها في أسر قلوب مشجعي النادي المصري.
نادٍ "سعودي" يقدم عرضاً مغرياً للاعب "فرجاني ساسي"محمد السيّد الخليج 365 2019-04-11
كشفت تقار ير صحفية تونسية عن تقدم أحد أندية القمة في الدوري السعودي بعرض مغرٍ كثيراً لضم لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري فرجاني ساسي .
وقال موقع "الصريح" التونسي إن الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء عقب انتهاء الموسم الجاري، بعد أن قام مستثمر خليجي بالتواصل مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية حيث رحب اللاعب وإدارة النادي بالعرض.
هذا ونفى مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" الإماراتي وجود أي نية لدى النادي المصري في التفريط في اللاعب سواء عقب نهاية الموسم الجاري أو الموسم القادم.
وسبق وأن احترف ساسي في نادي النصر في النصف الثاني من الموسم السابق قبل أن يرحل لصفوف النادي المصري ويقدم معه مستويات سحرية نجح بها في أسر قلوب مشجعي النادي المصري.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
05:14 PM
كشفت تقار ير صحفية تونسية عن تقدم أحد أندية القمة في الدوري السعودي بعرض مغرٍ كثيراً لضم لاعب وسط المنتخب التونسي ونادي الزمالك المصري فرجاني ساسي .
وقال موقع "الصريح" التونسي إن الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك يقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء عقب انتهاء الموسم الجاري، بعد أن قام مستثمر خليجي بالتواصل مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية حيث رحب اللاعب وإدارة النادي بالعرض.
هذا ونفى مصدر بنادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" الإماراتي وجود أي نية لدى النادي المصري في التفريط في اللاعب سواء عقب نهاية الموسم الجاري أو الموسم القادم.
وسبق وأن احترف ساسي في نادي النصر في النصف الثاني من الموسم السابق قبل أن يرحل لصفوف النادي المصري ويقدم معه مستويات سحرية نجح بها في أسر قلوب مشجعي النادي المصري.
، نادٍ "سعودي" يقدم عرضاً مغرياً للاعب "فرجاني ساسي" ،
المصدر : الخليج 365
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