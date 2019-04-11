، بالصور.."الشؤون الإسلامية" تعقد الاجتماع الرابع للجنة التنسيق مع "الأوقاف" الجزائرية ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقيع ورشة عمل في مجال العناية بالقرآن

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، في مجال الشؤون الإسلامية، بقاعة الاجتماعات بفندق الماريوت، بمكة المكرمة.

جاء ذلك، بحضور وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله بن محمد الصامل.

رأس الاجتماع من جانب الوزارة، مدير إدارة الاتفاقيات، سلمان العثمان, ومن الجانب الجزائري مستشار وزارة الشؤون الدينية، الدكتور مهند مشنان، وشارك فيه مسعود مياد، ومراد معيزة ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية, كما حضره مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية بالوزارة، الشيخ علي بن عبدالله الزغيبي.

وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من قيادات الوزارتين، مراجعة البرامج المتفق عليها في محضر الاجتماع الثالث، والتوقيع على البرامج المقترح تنفيذها بين الجانبين للأعوام1441هـ و1442هـ، الموافق 2019 م ــ 2020م.

ومن أهم هذه البرامج: تنفيذ ورشة عمل مشتركة في مجال عمارة وصيانة المساجد تقام في الجزائر، والمتابعة والتنسيق لتنفيذ زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى الجزائر، وحضور الندوات والمؤتمرات للمناسبات الإسلامية التي تقام في البلدين، وتبادل المطبوعات والأبحاث العلمية والكتب والدراسات التي تخص عمل الجانبين، والتنسيق لزيارة عدد من خطباء الجوامع، منسوبي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، للمملكة.

وفي ختام الاجتماع، وقع الجانبان محضر الاجتماع الرابع للجنة التنسيق والمتابعة لمذكرة التفاهم بين الوزارتين، حيث وقع من الجانب السعودي مدير عام الاتفاقيات في الوزارة، سلمان بن عثمان العثمان، ومن الجانب الجزائري المفتش المركزي مهند مشنان.

من ناحية أخرى، نفذت الوزارة ورشة عمل مشتركة مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، للاستفادة من خبرات المملكة في مجال العناية بالقرآن الكريم.

واشتملت الورشة التي تأتي ضمن البرامج المتفق عليها بين الجانبين، على عدد من المحاور، منها: الجهود الفكرية، والجهود التعليمية، والجهود التقنية، والجودة والتخطيط.

واستعرضت إنجازات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة، وما وصلت إليه الجمعية في استخدام التقنية الحديثة في تعليم القرآن الكريم.

ويأتي هذا الجهد والاستمرار والتواصل، بدعم ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - على مستوى نشر وطباعة كتاب الله، من قبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف, أو العناية بالحفظة من خلال الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وإقامة المسابقات القرآنية الدولية والمحلية.



وفي ختام الورشة، كرم الدكتور عبدالله الصامل، المشاركين بأعمال الورشة، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.