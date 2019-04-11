، "استنساخ جديد للنظام".. تجمع المهنيين السودانيين يرفض بيان الجيش بصورة كاملة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا المتظاهرين إلى مواصلة الاعتصام

نقلت "رويترز" عن مصدر كبير في تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات ضد حكم عمر البشير، رفض التجمع للبيان الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، معلنًا فيه عن فترة انتقالية مدتها عامان بقيادة مجلس عسكري.

وأفاد المصدر أن التجمع دعا المحتجين أيضًا لمواصلة اعتصام بدأ يوم السبت خارج وزارة الدفاع.

وقال: "ندعو الثوار لمواصلة الاعتصام، بيان بن عوف استنساخ جديد لنظام الإنقاذ، نرفض البيان بصورة كاملة".