، أيادي العبث تمتد للعين الحارة بثربان عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المحجاني" لـ"الخليج 365": يجري العمل على صيانتها وطرحها للاستثمار

تشهد العين الحارة بمركز ثربان التابع لمحافظة المجاردة شمال منطقة عسير إقبالاً كبيرًا من الزوار من داخل المملكة وخارجها ما جعلها وجهة سياحية وصحية يؤمها الباحثون عن العلاج والاستشفاء من الأمراض الجلدية والروماتيزم التي يؤكد عدد من مرتاديها فاعليتها جراء مياهها الحارة بسبب ما يعتقد أنه يعود لوجود مواد كبريتية أو غيرها من المواد الكيميائية التي جعلتها حارة منذ عشرات السنين.

ورصدت "الخليج 365" في جولة ميدانية لها غياب النظافة والعبث ببعض أرجاء ومنشآت العين من قبل بعض الزوار فضلاً عن انقطاع المياه عن قسم النساء مما يدفع بهن إلى جلبها من قسم الرجال عبر بعض الأوعية والسطول.

وخلا المكان من اللوحات الإرشادية التي تدل على موقع العين غير لوحة لا تكاد ترى كتبت بخط اليد من قبل فاعل خير .

وقال رئيس بلدية المجاردة، عايض بن إبراهيم المحجاني، لـ"الخليج 365" إنه يجري استكمال أعمال الصيانة للعين بعد أن تم العبث بها من قبل بعض المجهولين، مؤكدًا أنه سيتم تركيب لوحات إرشادية وتوعوية للحد من العبث بالمرفق إلى جانب صيانة وتركيب مضخات وخزانات خاصة لحمامات النساء إلى جانب إعادة طلاء الجدران بعد أن امتدت إليها أيادي العابثين وشوهتها .

وأكد "المحجاني" على أنه يجري استكمال أوراق وطلب اعتماد الموقع وطرحه للاستثمار ليتم المحافظة عليها بشكل أفضل باعتبارها من أهم المعالم السياحية والشفائية بالمنطقة .