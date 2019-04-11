، "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" لقاء في "فلاح الرياض" ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتضنته "الغرفة" وقدمّه "الأحمري" وأداره "القحطاني"

نظّم مجتمع العلاقات العامة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح، مساء أمس الأربعاء، لقاءً في غرفة الرياض بعنوان "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" قدمه طارق الأحمري، وأداره الإعلامي عمر القحطاني.

وتحدث المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع في بداية اللقاء عن أولى مبادرات المجموعة حيث أوضح أنها تهدف لإثراء الساحة في ظل احتياج المشهد العامِ لتطبيق مفهوم العلاقات العامة وممارساته على أرض الواقع.

وقال: هذا المشروع يساهم في ارتقاء الفكر من خلال مواكبته لرؤية المملكة 2030.

وتناول طارق الأحمري أبرز مميزات الممارس الحقيقي والمتميز في العلاقات العامة والنصائح الموجهة للطلاب الدارسين للتخصص وأيضاً الممارسين الفعليين للمجال.

وأكد ضرورة تواجد مجموعات تخصصية تساهم وتبرز علم العلاقات العامة بمفاهيمة ووظائفه وأدواره المهمة.

وتم تكريم "الأحمري والقحطاني" وغرفة الرياِض الجهة المستضيفة قبل التقاط الصور التذكارية.