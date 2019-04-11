- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نظّم مجتمع العلاقات العامة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح، مساء أمس الأربعاء، لقاءً في غرفة الرياض بعنوان "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" قدمه طارق الأحمري، وأداره الإعلامي عمر القحطاني.
وتحدث المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع في بداية اللقاء عن أولى مبادرات المجموعة حيث أوضح أنها تهدف لإثراء الساحة في ظل احتياج المشهد العامِ لتطبيق مفهوم العلاقات العامة وممارساته على أرض الواقع.
وقال: هذا المشروع يساهم في ارتقاء الفكر من خلال مواكبته لرؤية المملكة 2030.
وتناول طارق الأحمري أبرز مميزات الممارس الحقيقي والمتميز في العلاقات العامة والنصائح الموجهة للطلاب الدارسين للتخصص وأيضاً الممارسين الفعليين للمجال.
وأكد ضرورة تواجد مجموعات تخصصية تساهم وتبرز علم العلاقات العامة بمفاهيمة ووظائفه وأدواره المهمة.
وتم تكريم "الأحمري والقحطاني" وغرفة الرياِض الجهة المستضيفة قبل التقاط الصور التذكارية.
"صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" لقاء في "فلاح الرياض"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-11
نظّم مجتمع العلاقات العامة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح، مساء أمس الأربعاء، لقاءً في غرفة الرياض بعنوان "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" قدمه طارق الأحمري، وأداره الإعلامي عمر القحطاني.
وتحدث المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع في بداية اللقاء عن أولى مبادرات المجموعة حيث أوضح أنها تهدف لإثراء الساحة في ظل احتياج المشهد العامِ لتطبيق مفهوم العلاقات العامة وممارساته على أرض الواقع.
وقال: هذا المشروع يساهم في ارتقاء الفكر من خلال مواكبته لرؤية المملكة 2030.
وتناول طارق الأحمري أبرز مميزات الممارس الحقيقي والمتميز في العلاقات العامة والنصائح الموجهة للطلاب الدارسين للتخصص وأيضاً الممارسين الفعليين للمجال.
وأكد ضرورة تواجد مجموعات تخصصية تساهم وتبرز علم العلاقات العامة بمفاهيمة ووظائفه وأدواره المهمة.
وتم تكريم "الأحمري والقحطاني" وغرفة الرياِض الجهة المستضيفة قبل التقاط الصور التذكارية.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
04:42 PM
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
04:46 PM
احتضنته "الغرفة" وقدمّه "الأحمري" وأداره "القحطاني"
نظّم مجتمع العلاقات العامة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الفلاح، مساء أمس الأربعاء، لقاءً في غرفة الرياض بعنوان "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" قدمه طارق الأحمري، وأداره الإعلامي عمر القحطاني.
وتحدث المشرف العام على مجتمع العلاقات العامة يحيى زيلع في بداية اللقاء عن أولى مبادرات المجموعة حيث أوضح أنها تهدف لإثراء الساحة في ظل احتياج المشهد العامِ لتطبيق مفهوم العلاقات العامة وممارساته على أرض الواقع.
وقال: هذا المشروع يساهم في ارتقاء الفكر من خلال مواكبته لرؤية المملكة 2030.
وتناول طارق الأحمري أبرز مميزات الممارس الحقيقي والمتميز في العلاقات العامة والنصائح الموجهة للطلاب الدارسين للتخصص وأيضاً الممارسين الفعليين للمجال.
وأكد ضرورة تواجد مجموعات تخصصية تساهم وتبرز علم العلاقات العامة بمفاهيمة ووظائفه وأدواره المهمة.
وتم تكريم "الأحمري والقحطاني" وغرفة الرياِض الجهة المستضيفة قبل التقاط الصور التذكارية.
، "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" لقاء في "فلاح الرياض" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "صناعة الممارس المتميز في العلاقات العامة" لقاء في "فلاح الرياض" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.