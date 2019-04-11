بالفيديو | سقوط نظام البشير و القبض عليه .. التفاصيل

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. أعلنت اللجنة الأمنية العليا في السودان اقتلاع نظام عمر البشير والتحفظ على رأسه في مكان آمن بعد القبض عليه.

وأشار الجيش السوداني في بيان إلى أن الشعب السوداني تحمَّل مرحلة من الفساد وسوء الإدارة، مشيداً بالمظاهرات السلمية التي قام بها شباب السودان منذ أشهر.

وأوضح أن نظام البشير تجاهل مطالب الشعب واعتمد على الحلول الأمنية.

وقررت اللجنة تشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لمدة عامين مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، مع إغلاق أجواء ومداخل ومخارج السودان لمدة 24 ساعة.







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