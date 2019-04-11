الزعاق: 26 يومًا من التخلخلات الطقسية مع بدء «موسم الأذرعة»

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الخميس، خصائص «موسم الأذرعة» والذي يستمر لمدة 26 يومًا يشهد خلالها الجو تغيرات في الطقس ما بين الربيع والصيف.

وقال الزعاق -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن اليوم الخميس هو آخر أيام «موسم الحميمين» وغدًا الجمعة هو أول أيام «موسم الأذرعة»، وهو موسم التخلخلات الطقسية على الخليج، ومدته 26 يومًا.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، أن «موسم الأذرعة» له ذراعان، كل ذراع منهما يحتوي على 13 يومًا، فالأول من الربيع الحار، والأخير من الصيف المعتدل.

وأشار إلى أن رياح «موسم الأذرعة» مثيرة للغبار والأتربة، وسحبه ماطرة بغزارة ومشوبة بالبرديات، وأوديته جارفة.

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وكان الزعاق أوضح يوم الاثنين المنصرم، انتهاء ارتداء الملابس الشتوية تزامنًا مع اقتران الهلال بالثريا.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إن الهلال اقترن بالثريا، وهو ما يسمى عند أهالينا بـ«قران ثالث» والذي يُقال فيه «قران ثالث ربيع ذالف».

وتابع أنه في القران الثالث تحدث ثلاثة أشياء، أولًا: انتهاء ارتداء الملابس الشتوية، ثانيًا: اشتداد المراويح الصيفية (الأمطار الصيفية)، ثالثًا: تفشي الخنافس الليلية.

وأشار إلى أن الاقتران معناه وقوع القمر بجوار أشهر نجوم السماء المسمى بالثريا، مضيفًا أن حساب الاقتران يعتبر من أشهر حسابات العرب، وهو ما يدل على براعتهم وشدة ملاحظتهم للأجرام السماوية.

من جهة أخرى، قال الزعاق في وقت سابق، إن شهر رمضان هذا العام ستكون مدته 29 يومًا، مضيفًا أن يوم الاثنين الموافق السادس من مايو المقبل، هو غرة شهر رمضان وعدته 29 يومًا، بينما يوم الثلاثاء الموافق الرابع من يونيو المقبل، فهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وستكتمل عدة شهر شوال 30 يومًا.