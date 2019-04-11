السعودية اليوم / الأمير بدر بن سلطان يزور كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا



جدة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة ، كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا.

ودشن سموه خلال الزيارة برنامجي العلاج الوظيفي والتنفسي، ثم تجوّل سموه في مرافق الكلية ، واستمع إلى شرح عن أقسامها قدمه المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس أمناء الكلية ، حيث تقدم درجة البكالوريوس في 9 تخصصات طبية هي الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، علوم الاشعة، الإدارة الصحية، التمريض، العلاج الوظيفي، العلاج التنفسي.

//انتهى//

16:50ت م

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