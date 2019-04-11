

تبوك 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

ينطلق بمنطقة تبوك يوم الإثنين القادم ملتقى مديري الدفاع المدني بالمناطق 1440 هـ تحت شعار " دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية "، ويستمر لمدة يومين .

ويتضمن الملتقى عددا من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة يشارك فيها عدد من الأكاديميين والإعلاميين المتخصصين وذوي الخبرة والمهتمين بمجال السلامة من المخاطر والصحة المهنية، ويضم أربع جلسات حوارية الأولى تحت عنوان (الدفاع المدني والمجتمع.. نحو تواصل تفاعلي)، والثانية "المبادرات المتميزة لعدد من مديريات الدفاع المدني بالمناطق"، كما تتناول الجلسة الثالثة" نماذج لتجارب ميدانية"، فيما تتناول الجلسة الرابعة " كيفية تحسين بيئة العمل".

// انتهى //

16:45ت م

0194





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مديرو الدفاع المدني بالمملكة يناقشون في تبوك دور بيئة العمل في مواجهة التحديات الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.