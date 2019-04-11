السعودية اليوم / وكيل جامعة جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية يزور مركز الاختبارات للتعليم عن بعد بالرياض



جدة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

زار وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني اليوم مركز الاختبارات بالرياض لطلاب وطالبات الجامعة للتعليم عن بعد ، التي بدأت في استقبال الطلبة مطلع الأسبوع الجاري وتستمر لنهاية الأسبوع المقبل .

وشملت الزيارة التفقدية التي ضمت إلى جانب وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني عميد القبول والتسجيل الدكتور عابد بن عبدالله مشايخي وعميد التعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي متابعة آلية استقبال الطلاب والطالبات والتجهيزات الخاصة بمقر الاختبارات والتي يتوفر فيها موظفين من عمادة القبول والتسجيل وعمادة التعليم عن بعد ومشرفين ومشرفات .

وخصصت الجامعة أربع مقرات للاختبارات في كلا من الرياض والقصيم والدمام وابها حيث تستقبل أكثر من 5 الف طالب وطالبة يدرسون في الجامعة بنطام التعليم عن بعد.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني ان الجامعة وبتوجيه من معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي تسعى لتقديم كافة الإمكانات لتسهيل على ابناءنا الطلاب من خلال تجهيز مقرات للاختبارات فيها جميع المتطلبات وتوفير موظفين ومشرفين من عمادات وإدارات الجامعة المختلفة.

وبين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية ان الجامعة تحقق نجاحا وتميزا في مجال التعليم عن بعد وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 واستثمارها الأمثل المبني على استراتيجية في التعليم وتنمية العقول في مختلف التخصصات والنواحي الأكاديمية، مكنها من الحصول على أفضل المراكز في التصنيفات العالمية.

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16:36ت م

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