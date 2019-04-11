السعودية اليوم / وفد من المجلس البلدي بمحافظة الوجه يطلع على تجارب أمانة المنطقة الشرقية



الوجه 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

قام وفد من المجلس البلدي بمحافظة الوجه أمس ، بزيارة للمجلس البلدي في أمانة المنطقة الشرقية ، اطلع على تجارب الأمانة في الخدمات البلدية .

وأكد رئيس المجلس البلدي بالمحافظة أحمد بن محمود الشريف ، أن الزيارة تهدف الى الاطلاع على تجربة الامانة في القطاع البلدي والتطوير بشكل عام في الخدمات البلدية حيث اطلعنا على تجربة متميزة تحتذى وتدرس للجهات الاخرى .

تلا ذلك زيارة الاعضاء للاٌقسام الداخلية في الامانة منها ، مركز البلاغات 940 وكيفية عملهم داخل المركز ، وسرعة معالجة البلاغات واقفالها ، وزيارة لغرفة التحكم لإدارة الأزمات والكوارث ،وزيارة لغرفة الواقع الافتراضي والتي كانت أمانة المنطقة الشرقية أول الأمانات التي تقوم بإنشاء وتطبيق هذه التقنية BIM .

واجتمع الوفد مع معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قدم معالي المهندس فهد الجبير خلال اللقاء شرحاً تفصيلياً عن مشروع تطوير وسط العوامية عبر أحد المجسمات للمشروع والمراحل التي مر بها المشروع في غضون الثمانية أشهر التي تم تشييد وإنجاز المشروع

و قدم معالي الأمين نبذة عن المبادرات التي قامت بها الأمانة والتي كان في مقدمتها استخدام معدة جديدة لمعالجة وصيانة وإغلاق الحفر، وكذلك مبادرة الحدائق ونقوش بمشاركة المجتمع، إلى جانب تقديم نبذة وعرض عن منظومة الإستثمارات والاستدامة المالية.

وفي ختام الزيارة قام رئيس المجلس البلدي بتقديم درع تذكاري لمعالي أمين المنطقة الشرقية ولرئيس المجلس البلدي بالمنطقة الشرقية .

مما يذكر أن الزيارة تهدف إلى الاطلاع على تجربة المجلس البلدي لامانة المنطقة الشرقية الرائدة في آلية تنفيذ قرارات المجلس والتناغم فيما بينهما والاستفادة من الخبرات المتميزة في الإنشاء والتشغيل والتطوير والاستثمار .

// انتهى //

16:30ت م

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