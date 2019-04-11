السعودية اليوم / محافظ خليص يطلع على مشروع تحويل خليص إلى مدينة ذكية



مكة المكرمة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

اطلع محافظ خليص الدكتور فيصل بن غازي الحازمي اليوم على المشروع الذي صممه عضو المجلس البلدي بمحافظة خليص فيصل عبدالعزيز المغربي لتحويل مدينة خليص إلى مدينة ذكية تدار عبر برنامج تقني عالي لتواكب محافظات منطقة مكة المكرمة تقنياً .

وأثنى محافظ خليص على المشروع مقدرا الجهود التي بذلها ويبذلها القائم عليه بمشاركة شباب المحافظة مؤكداً أن هذه الخطوة التي تتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وتتماشى مع توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه الرامية إلى تطوير المكان وتنمية الإنسان في المنطقة ليست بغريبة على رجالات وأبناء المحافظة التي تزخر بكوادرها المبدعة والمتميزة التي تتطلع إلى العالم الأول ولا تقف أمام التحديات بل تستعين بالله ومن ثم الانطلاق نحو الأفق لتطوير بلادنا المباركة في ظل دعم ورعاية واهتمام قيادتنا الرشيدة – رعاها الله - .

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16:26ت م

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