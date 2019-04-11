السعودية اليوم / الهلال الاحمر بمحافظة جدة يشارك في "فرضية هبوط اضطراري" لطائرة تعرضت لخلل



جدة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

شاركت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة أمس ، في خطة فرضية لتجربة إخلاء طائرة جراء هبوط اضطراري بسبب عدم إنزال العجلات الأمامية ، مما أدى الى وقوع حريق بالطائرة نتج عنه ١٠٠ اصابة مابين بسيطة ومتوسطة وخطيرة وحالات وفاة ، نفذتها إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح المتحدث الرسمي أبو زيد أن الهلال الاحمر شارك بالموقع بعدد 18 فرقة إسعافية وفرقة فرز طبي ، وكذلك عربة تموين طبي للكوارث ، ودعم لوجستي وعربة صيانة متنقلة ، بالإضافة الى 40 فرقة إسعافية على أهبة الاستعداد داخل المراكز الإسعافية بمحافظة جدة ، بإشراف مباشر من مدير ادارة الشئون الاسعافية بمنطقة مكة المكرمة الاخصائي حسن بن حسين نافع ، ومدير الهيئة بمحافظة جدة سلطان بن سعد المالكي.

وأضاف أبو زيد أن الهدف من هذه التجربة هو الوقوف والتحقق من مدى استعداد وجاهزية كافة الجهات الحكومية والجهات المساندة ذات العلاقه في حالة حدوث اي حادث من هذا النوع وغيره ، وتتطلب مباشرتها لاقدر الله ، مؤكدا أن التجربة الفرضية حققت الأهداف المرجوة منها في جميع الجوانب ولله الحمد.

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16:25ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.