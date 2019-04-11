السعودية اليوم / جامعة المجمعة تحصل على عدد من شهادات التميز في مؤتمر القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2019 بجنيف



المجمعة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

حصلت الجامعة على شهادة تميز عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات مسار الحكومة الإلكترونية , وذلك لمشروع نظام حجز الامتحانات ، والذي قامت الجامعة مؤخراً بإطلاقة ضمن عدد من الأنظمة الإلكترونية التي يتم من خلالها تسريع وتسهيل الإجراءات المختلفة بالجامعة ، كما حصلت الجامعة على شهادة التميز عن فئة تطبيقات المعلومات والاتصالات مسار التعليم الإلكتروني , وذلك لمشروع تطبيق سالك , والذي بدأت الجامعة بالعمل به مؤخراً , وهو مركز ونظام تفاعلي إلكتروني لمحاكاة القيادة يتم من خلاله التدريب على القيادة الآمنة .

وحصلت الجامعة على شهادة التميز عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات مسار أنظمة الصحة , وذلك بتطبيق بنك الدم ، حيث قام بتسلم تلك الشهادات وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري . ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للعديد من الإنجازات التي حققتها الجامعة في هذا المجال بالعديد من المحافل المحلية والعالمية , والتي نافست فيها العديد من الجهات الدولية ، حيث نافست أكثر من 1140 مشروعاً مختلفاً .

كما تأتي هذه الأنظمة الفائزة ضمن عدد من الأنظمة الإلكترونية التي تم إنشاؤها وتطويرها من قبل الكوادر الوطنية الشابة في الجامعة ، والتي حققت الجامعة فيها تميزاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي ، وذلك لأهميتها ولجودتها وتميزها ، وذلك سعياً من الجامعة في المساهمة الفاعلة بتحقيق رؤية المملكة العربية

وتستهدف القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجوائزها المعنيين بمجتمع المعلومات من الحكومات، والمنظمات الدولية ، والمجتمع المدني ، والقطاع الخاص ، والهيئات الأكاديمية ، كما تهدف هذه القمة إلى تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، والتي تؤكد على تبادل أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، والاعتراف بالتميز في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تساعد على تحقيق أهداف القمة، ويشجع المجلس ذوي العلاقة على ترشيح مشاريعهم للمشاركة في مسابقة الجوائز السنوية لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات .

// انتهى //

16:24ت م

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المجمعة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واسحصلت الجامعة على شهادة تميز عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات مسار الحكومة الإلكترونية , وذلك لمشروع نظام حجز الامتحانات ، والذي قامت الجامعة مؤخراً بإطلاقة ضمن عدد من الأنظمة الإلكترونية التي يتم من خلالها تسريع وتسهيل الإجراءات المختلفة بالجامعة ، كما حصلت الجامعة على شهادة التميز عن فئة تطبيقات المعلومات والاتصالات مسار التعليم الإلكتروني , وذلك لمشروع تطبيق سالك , والذي بدأت الجامعة بالعمل به مؤخراً , وهو مركز ونظام تفاعلي إلكتروني لمحاكاة القيادة يتم من خلاله التدريب على القيادة الآمنة .وحصلت الجامعة على شهادة التميز عن فئة تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات مسار أنظمة الصحة , وذلك بتطبيق بنك الدم ، حيث قام بتسلم تلك الشهادات وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري . ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للعديد من الإنجازات التي حققتها الجامعة في هذا المجال بالعديد من المحافل المحلية والعالمية , والتي نافست فيها العديد من الجهات الدولية ، حيث نافست أكثر من 1140 مشروعاً مختلفاً .كما تأتي هذه الأنظمة الفائزة ضمن عدد من الأنظمة الإلكترونية التي تم إنشاؤها وتطويرها من قبل الكوادر الوطنية الشابة في الجامعة ، والتي حققت الجامعة فيها تميزاً كبيراً على المستوى المحلي والعالمي ، وذلك لأهميتها ولجودتها وتميزها ، وذلك سعياً من الجامعة في المساهمة الفاعلة بتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية بالتحول الوطني 2020 , وانطلاقاً من تميزها في التحول إلى العمل الإلكتروني الذي عملت الجامعة على إقراره واعتماده في كثيرٍ من إجراءاتها منذ نشأتها .وتستهدف القمة العالمية لمجتمع المعلومات بجوائزها المعنيين بمجتمع المعلومات من الحكومات، والمنظمات الدولية ، والمجتمع المدني ، والقطاع الخاص ، والهيئات الأكاديمية ، كما تهدف هذه القمة إلى تنفيذ توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ، والتي تؤكد على تبادل أفضل الممارسات على الصعيد العالمي، والاعتراف بالتميز في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تساعد على تحقيق أهداف القمة، ويشجع المجلس ذوي العلاقة على ترشيح مشاريعهم للمشاركة في مسابقة الجوائز السنوية لمشاريع القمة العالمية لمجتمع المعلومات .// انتهى //16:24ت م0184

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