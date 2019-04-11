

السيح 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

أعلن مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح عن بدء القبول والتسجيل في برامج المركز للفصل الصيفي للعام التدريبي 1439 - 1440هـ ، وذلك في مقر المركز بحي العزيزية.

وتشتمل برامج الفصل الصيفي بالمركز على العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والسلوكية والعلاجية لذوي الإعاقة من عمر سنتين وحتى عشر سنوات من فئات ذوي الإعاقة ومنها العوق البصري ، والعوق الحركي ، والعوق العقلي ، ومتعددي العوق ، والتوحد ، وتعددي العوق السمعي ، وتعددي العوق البصري ، وفَرَّط الحركة وتشتت الأنتباه ، متلازمة داون ، والشلل الرباعي والفئة البينية وغيرهم.

وتهدف برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح إلى تطوير ورعاية وتنمية وصقل مهارات وقدرات ذوي الإعاقة ليكونوا متمسكين بقيمهم الإسلامية والوطنية مكتسبين معارف واتجاهات ومهارات وفقاً لقدراتهم ، والتفاعل بإيجابية مع متغيرات العصر وتقنياته.

// انتهى //

16:14ت م

0179





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بدء التسجيل في البرامج الصيفية بمركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.