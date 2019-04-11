السعودية اليوم / تكامل يُطلق عدداً من المبادرات التأهيلية للعاملين في القطاعات السياحية خلال 2019



الرياض 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 إبريل 2019 م واس

أطلق المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية "تكامل" في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤخراً، عدداً من البرامج المتخصصة لتأهيل وتدريب وتوعية العاملين والراغبين العمل في القطاع السياحي، الأمر الذي من شأنه دعم توطين قطاع السياحة والتراث الوطني في جميع مناطق المملكة.

وأوضح مدير عام المركز ناصر بن عبدالعزيز النشمي ، أن تلك البرامج تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي اعتمدها معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب لغرض تدريب وتأهيل وتوعية أهم عناصر عملية التحول الوطني وهو الانسان السعودي، الى جانب تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع السياحي لتساهم في تعزيز كفاءته، وتقدم المزيد من الخبرات الهامة، لرفع مستوى الأداء وجودة العمل في قطاعات السياحة كافة.

وأشار مدير عام "تكامل"، الى أن البرامج التدريبية التي يقدمها المركزن يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة وذلك للمساهمة وبشكل كبير في دعم الشباب على مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات التنمية وتشجيعهم للانخراط والعمل في القطاع السياحي، مبيناً أن هذه الدورات ستغطي مجالات عدة تهدف في مجملها إلى المساهمة بشكل أكبر في توطين الوظائف في جميع الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي.

وأضاف النشمي: "أن مركز تكامل يسعى من خلال خطته التدريبية هذا العام لتدريب أكثر من 3000 مرشد سياحي من الجنسين، مثنياً في الوقت ذاته، على الاقبال الذي وجدته تلك البرامج من المهتمين والراغبين من المواطنين والمواطنات في رفع حصيلتهم المعرفية والتعرف على أحدث الطرق والأساليب لإدارة وتشغيل القطاعات السياحية في البلاد.

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16:14ت م

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