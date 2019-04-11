السعودية اليوم / أمير حائل يستقبل وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية ويطلق حملة منصة "بياناتي الوظيفية"



حائل 6 شعبان 1440 هالموافق 11 أبريل 2019 م واس

‏‎أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل اليوم حملة منصة "بياناتي الوظيفية" في المنطقة وهي إحدى خدمات وزارة الخدمية المدنية الرقمية التي تقدمها لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية وقام سموه بتسجيل بياناته الوظيفية إيذاناً ببدء الحملة في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في صالة الاجتماعات بقصر أجا وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عماد اللحيدان ومستشار الوزارة أحمد العبدالله ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة حائل عبدالله الفايز .

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سعد أهمية "بياناتي الوظيفية" التي تقدم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية. وتستهدف فتح قناة جديدة للبيانات تمكن الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى وزارة الخدمة المدنية، إضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة.

ودعا سموه جميع الموظفين في جميع الإدارات الحكومية في جميع محافظات ومدن المنطقة بالتفاعل الإيجابي مع منصة بياناتي الوظيفية والتسجيل فيها، تحقيقا لأهداف ومنطلقا رؤية المملكة 2030، الذي يعد التحول الرقمي جانباً مهماً منها.

من جانبه أعرب وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية عماد اللحيدان عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم والمساندة لفرع الوزارة بالمنطقة وعلى إطلاق الحملة في منطقة حائل ، لافتاً النظر إلى أن منصة بياناتي الوظيفية تتيح إمكانية الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية .

حضر الاستقبال صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ووكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين .

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16:03ت م

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