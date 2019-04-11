السعودية اليوم / محافظ محايل يطلق الفعاليات الرمضانية بجادة محايل



محايل 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واس

أطلق محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية الفعاليات الرمضانية بجادة محايل التي ينظمها فريق " محايل رؤية وفن " وتجول المحافظ على أركان الجادة واستمع لشرح مفصل من قبل المشرفة على الفعاليات الرمضانية زهراء بنت علي السيد .

وأفادت " السيد " أن الفعاليات تبدأ من الساعة الخامسة عصرا الى الساعة الحادية عشرة مساء وتستمر لمدة 23 يومآ وتشتمل على عدة اركان منوعة منها رمضان زمان ، الفن التشكيلي ، الفن العربي والخواطر والتأليف ، الصحافة والإعلام والنشر ، قيادة السيارة ، هايكنج

وقدمت شكرها المحافظ المكلف على جهوده ورعايته لهذه الفعالية ورئيس البلدية الذي ساهم بتجهيز وتهيئة المكان كما شكرت القطاعات الأمنية والحكومية على متابعتهم المستمرة وحرصهم على نجاح هذه الفعالية .

// إنتهى //

16:00ت م

0170



محايل 05 شعبان 1440 هـ الموافق 10 إبريل 2019 م واسأطلق محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس وبحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية الفعاليات الرمضانية بجادة محايل التي ينظمها فريق " محايل رؤية وفن " وتجول المحافظ على أركان الجادة واستمع لشرح مفصل من قبل المشرفة على الفعاليات الرمضانية زهراء بنت علي السيد .وأفادت " السيد " أن الفعاليات تبدأ من الساعة الخامسة عصرا الى الساعة الحادية عشرة مساء وتستمر لمدة 23 يومآ وتشتمل على عدة اركان منوعة منها رمضان زمان ، الفن التشكيلي ، الفن العربي والخواطر والتأليف ، الصحافة والإعلام والنشر ، قيادة السيارة ، هايكنج السعودية النسائي ، فعاليات الطفل ، بخور رمضان ، الأكسسوارات ، الرسم على الوجه ، الطباعه التصاميم وريادة الأعمال ، أفضل لقطة ، قهوة سحابة ، مبدعات الأسر المنتجه ، التصوير ، السفرة الرمضانية وعازف القهوة بأشراف فريق نسائي متكامل .وقدمت شكرها المحافظ المكلف على جهوده ورعايته لهذه الفعالية ورئيس البلدية الذي ساهم بتجهيز وتهيئة المكان كما شكرت القطاعات الأمنية والحكومية على متابعتهم المستمرة وحرصهم على نجاح هذه الفعالية .// إنتهى //16:00ت م0170

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