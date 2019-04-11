شكرا لقرائتكم صور.. رد فعل آلاء صلاح أيقونة مظاهرات السودان بعد عزل البشير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-11 صور.. رد فعل آلاء صلاح أيقونة مظاهرات السودان بعد عزل البشير متابعات الخليج 365 -الرياض عبر السودانيون والسودانيات عن فرحتهم وتفاؤلهم بعزل الرئيس عمر البشير بالرغم من تحفظ البعض على تولي مجلس عسكري إدارة البلاد لمدة عامين. وفور صدور بيان الجيش السوداني أظهرت لقطات مصورة تبادل العناق بين السودانيين وتوزيع الحلوى ابتهاجاً بهذا القرار. Advertisements وتصدرت صورة المواطنة السودانية آلاء صلاح، المشهد بعد نجاحها في أن تجعل مشهد ثورة السودان محل اهتمام العالم الأيام الماضية. وأصبحت آلاء صلاح أيقونة للثورة السودانية بعدما تحولت بثوبها الأبيض “رمزاً” للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، وحازت على اهتمام الصحف العالمية التي أشارت إلى دور نساء السودان في الحراك









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