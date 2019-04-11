“الخدمة المدنية” تنظم حملة ميدانية لتحديث بيانات موظفي القطاع العام

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

بدأت وزارة الخدمة المدنية، حملتها الميدانية لتحديث بيانات موظفي القطاع العام عبر خدمة “بياناتي الوظيفية” حيث يقوم كوادر وموظفي وزارة الخدمة المدنية بزيارات وجولات ميدانية للجهات الحكومية لتقديم الدعم الكامل لموظفي تلك الجهات من أجل تمكينهم من تحديث بياناتهم والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية ضمن منظومتها الرقمية.

وتهدف خدمة “بياناتي الوظيفية” إلى بناء قاعدة بيانات موثقة وسليمة، وذلك تنفيذًا للتوجيهات السامية الكريمة التي أكدت على تزويد وزارة الخدمة المدنية بالبيانات الوظيفية لموظفي الدولة المدنيين، وقد شهدت الحملة الميدانية التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية تفاعل كبار وقيادي المسؤولين بالجهات الحكومية حيث كانوا في مقدمة المبادرين إلى تحديث بياناتهم.

وتقدم خدمة “بياناتي الوظيفية” المقدَّمة عبر تطبيق وزارة الخدمة المدنية على متجريّ أبل وقوقل عدة مميزات للموظفين منها القدرة على تصحيح البيانات واستعراضها، كما تتيح الاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة، مع إمكانية متابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، وإتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وتمكين الموظف من متابعة كافة الطلبات من أي مكان، إضافة إلى خدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى المزيد من الخدمات الرقمية التي من شأنها اختصار الوقت والجهد على الموظف دون مراجعة الوزارة. ويأتي اهتمام وزارة الخدمة المدنية بالخدمات الإلكترونية المقدَّمة للجهات الحكومية والموظفين المدنيين والمواطنين تحقيقاً لما جاء في رؤية المملكة 2030 ضمن ملف التحول الرقمي وذلك لتقديم خدمات إلكترونية تكاملية وتفاعلية تخدم مجالات الخدمة المدنية.