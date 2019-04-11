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أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية من العناصر المسلحة في منطقة العريش بشمال سيناء، ومقتل 11 من عناصرها، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن قوات الأمن حاولت مداهمة أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش بعد ورود معلومات عن تمركز مجموعة من العناصر المسلحة فيه، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات في بعض المناطق الحيوية وضد القوات المسلحة والشرطة.
وأضافت: تلك العناصر أطلقت النار على القوات التي تعاملت معهم على الفور؛ مما أدى إلى مقتلهم.
مقتل 11 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع القوات المصرية بسيناءوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-11
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية من العناصر المسلحة في منطقة العريش بشمال سيناء، ومقتل 11 من عناصرها، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن قوات الأمن حاولت مداهمة أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش بعد ورود معلومات عن تمركز مجموعة من العناصر المسلحة فيه، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات في بعض المناطق الحيوية وضد القوات المسلحة والشرطة.
وأضافت: تلك العناصر أطلقت النار على القوات التي تعاملت معهم على الفور؛ مما أدى إلى مقتلهم.
11 إبريل 2019 - 6 شعبان 1440
01:10 PM
إثر مداهمة رجال الأمن لأحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية من العناصر المسلحة في منطقة العريش بشمال سيناء، ومقتل 11 من عناصرها، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن قوات الأمن حاولت مداهمة أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش بعد ورود معلومات عن تمركز مجموعة من العناصر المسلحة فيه، واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات في بعض المناطق الحيوية وضد القوات المسلحة والشرطة.
وأضافت: تلك العناصر أطلقت النار على القوات التي تعاملت معهم على الفور؛ مما أدى إلى مقتلهم.
، مقتل 11 مسلحًا في تبادل لإطلاق النار مع القوات المصرية بسيناء ،
المصدر : الخليج 365
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