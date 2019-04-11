المرور: يجب التأكد من سلامة مساند الرأس وضبطها بشكل صحيح

جددت الإدارة العامة للمرور تأكيدها على قائدي السيارات، ضرورة التأكد من سلامة مساند الرأس وضبطها بشكل صحيح. وقال المرور إن مساند الرأس تعد من وسائل السلامة في المركبة، وتساهم في حماية الرأس والعنق عند حوادث الاصطدام من الخلف.

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