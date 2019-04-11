السعودية اليوم / مقتل 11 مسلحاً في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن المصرية بسيناء



القاهرة 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القضاء على خلية من العناصر المسلحة في منطقة العريش بشمال سيناء ومقتل 11 من عناصرها في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن قوات الأمن حاولت مداهمة أحد المباني بمنطقة أبو عيطة بالعريش بعد ورود معلومات عن تمركز مجموعة من العناصر المسلحة فيه واستعدادهم لتنفيذ بعض العمليات في بعض المناطق الحيوية وضد القوات المسلحة والشرطة، إلا أن تلك العناصر أطلقت النار على القوات التي تعاملت معهم على الفور مما أدى إلى مقتلهم.

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12:49ت م

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