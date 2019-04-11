السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان



بيروت 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 ابريل 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة الجديد في لبنان يان كوبيش.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

12:49ت م

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