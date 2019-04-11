السعودية اليوم / جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تشارك في المؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي



الدمام 06 شعبان 1440 هـ الموافق11 إبريل 2019 م واس

شاركت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أمس, في المعرض والمؤتمر الدولي الثامن للتعليم العالي، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

وشهد جناح الجامعة إقبالاً كبيراً من الطلاب وزوار المعرض، في حين أجاب ممثلو الجامعة على أسئلة الطلاب واستفساراتهم المتعلقة بأنظمة القبول والتسجيل والدراسات العليا والسنة التحضيرية وكليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية.

وتضمن جناح الجامعة نماذج من إصدارات الجامعة ونشراتها التعريفية الخاصة بشروط القبول ودليل الطالب في الجامعة، كما تضمن مطبوعات عن نشأة الجامعة وتطورها ومبادراتها الرائدة على أصعدة التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع إضافة للتعريف بمنظومة الابتكار والريادة التقنية بالجامعة.

//انتهى//

12:20ت م

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