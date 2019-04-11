السعودية اليوم / تقنية بنات نجران تنظم معرضاً بعنوان "الأنامل الراقية"



نجران 06 شعبان 1440 هـ الموافق 11 أبريل 2019 م واس

نظمت الكلية التقنية للبنات بنجران ،أمس، معرضاً بعنوان "الأنامل الراقية" لعرض منتجات المتدربات بالكلية ،وذلك بمقر الكلية في أبا الرشاش ‬.

ويأتي المعرض ضمن توجهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لنشر ثقافة العمل التقني والمهني ، وسعي الكلية إلى استقطاب العديد من المتدربات في مجال الحرف المهنية والتقنية ، ومد يد العون لهن وتدريبهن التدريب التقني والمهني الملائم وفق أعلى المعايير التقنية الكمية والنوعية لمواكبة سوق العمل ، والإسهام في تنمية اقتصاد الوطن.

واشتمل المعرض على عرض تقني ومهني وحرفي لإنتاج متدربات الكلية .

و أوضحت الكلية أن المعرض سينظم بشكل دائم لعرض إنجازات وإنتاج المتدربات لجميع المقررات وفق أحدث المهارات التقنية والمهنية في مجال التدريب ،و تحفيز المتدربات على الإبداع والابتكار، وتأهيل متدربات ذوي كفاءة عالية.

// انتهى //

12:07ت م

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