انت الان تتابع تفاصيل خبر أمنستي: انخفاض الإعدام عالمياً والسعودية الأولى عربياً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 11:58 صباحاً - أعلنت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أنّ عدد حالات الإعدام حول العالم انخفض بحوالي الثلث في عام 2018، ووصلت لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 10 سنوات، والسعودية الأولى عربياً.

وأوضح الأمين العام للمنظمة، كومي نايدو، إن "التراجع العالمي الشديد في أعداد الإعدامات يبرهن على أن أكثر الدول تشبثا بالعقوبة قد بدأت في مراجعة الأمر وإدراك أن الإعدام ليس هو الحل"، مضيفاً: "هذه علامة مبشرة على أنه مع الوقت، سينتهي العمل بهذه العقوبة القاسية إلى الأبد".

وأشار إن بعض الدول "أصبحت أقلية" (بحكم الإعدام)، مطالباً إياها بأن توقف العمل بها على الفور.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام في 690 شخصاً، في 20 دولة العام الماضي، حيث بلغت نسبة أقل من عام 2017 بحوالي 31%، الذي شهد تنفيذ 993 حكماً بالإعدام.

وأشارت المنظمة أن أعداد الإعدامات في إيران انخفضت بحوالي 50%، بعد إلغاء عقوبة الإعدام في بعض قضايا المخدرات، مرجحة أن الآلاف قد قتلوا في الصين، لكن لا يُعلن عن هذه الأعداد.

وتصدرت الصين سجلات الإعدام عالمياً بآلاف الحالات، وتليها إيران بـ 253 عملية إعدام، ثم المملكة العربية السعودية بـ 149 حالة إعدام، ثم فيتنام (85)، ثم العراق (52)، بإجمالي 77% من أعداد الإعدامات في عام 2018.

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وبحسب أمنستي، تراجعت أعداد الإعدامات في بعض الدول، في حين تشهد زيادة في دول أخرى من بينها الولايات المتحدة، واليابان، وسنغافورة، وجنوب السودان، وروسيا البيضاء.

وتعدم إيران المئات كل عام، خاصة فيما يتعلق بجرائم المخدرات، لكنها عدلت من قوانينها الجنائية في عام 2018، ونُفذ هذا التعديل بأثر رجعي، وهو ما طال 5 آلاف سجين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وفي نهاية 2018 ، كانت 106 دول قد ألغت عقوبة الإعدام نهائيا في كل الجرائم، وبين الدول التي شهدت أكبر انخفاض في أعداد الإعدامات بين عامي 2017 و2018 هي: "إيران: من 507 إعدام في 2017 إلى 253 في 2018- العراق: من 125 إلى 52 - باكستان: من 60 إلى 14 - الصومال: من 24 إلى 13 إعداماً".

من جهتها، نفذت تايلاند أول حكم بالإعدام في البلاد منذ عام 2009. في حين أن سريلانكا، فبدأت السلطات في البحث عمن ينفذ أحكام الإعدام ضمن خطتها للقضاء على تهريب المخدرات.

فيما يشار أن عقوبة الإعدام ما زالت قانونية في سريلانكا، ويبلغ إجمالي من صدرت بحقهم أحكام بالإعدام حوالي 1300 شخصاً، لكن لم تُنفذ أي إعدامات في البلاد منذ عام 1976.

وقد طبقت عقوبة الإعدام في كل المجتمعات تقريباً، وتعد هذه العقوبة قضية جدلية رائجة في العديد من البلدان، ومن الممكن أن تتغاير المواقف في كل مذهب سياسي أو نطاق ثقافي، وثمة استثناء كبير بالنسبة لأوروبا حيث أن المادة الثانية من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي يمنع تطبيق هذه العقوبة.