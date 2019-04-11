انت الان تتابع تفاصيل خبر "الجزيرة" تنال جائزة "قناة العام" بمهرجان نيويورك والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 11 أبريل 2019 11:58 صباحاً - حصدت شبكة الجزيرة الإعلامية عدداً قياسياً من الميداليات في جوائز مهرجان نيويورك للتلفزيون والأفلام، منها 18 ميدالية ذهبية، و17 ميدالية فضية، و14 ميدالية برونزية، توجت بها برامج وتغطيات إخبارية أنتجتها قنوات الشبكة ومنصاتها الرقمية وقطاع الإبداع.

كما فازت قناة الجزيرة الإنجليزية بجائزة "قناة العام" للسنة الثالثة على التوالي، وفق ما نشر موقع "القدس العربي".

وكان نصيب سلسلة "101 إيست" المتخصصة في شؤون آسيا ومنطقة الباسفيك، أربع ميداليات ذهبية وأربع فضيات، فيما نالت سلسلة "ويتنس" الوثائقية ثلاث ذهبيات، وأربع فضيات، وحصد برنامج "إرثرايز" المتخصص في قضايا البيئة، ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية.

وقال جايلز تريندل، مدير قناة الجزيرة الإنجليزية: "نحن سعداء بهذا الفوز، فصحافيونا يعملون في أنحاء العالم لنقل صورة ما يجري أولاً بأول، وتمكين متابعينا من الإحاطة بالحدث عبر إنتاج محتوى إعلامي دقيق ومحايد، وهي مهمة صعبة في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه الصحافيين اليوم، وهذه الجوائز تمثل اعترافاً وإشادة من زملائنا في المهنة بتميز وأهمية ما نقدمه".

كما فازت وحدة التحقيقات بالشبكة، بست ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، تقديراً لأفلامها الاستقصائية التي كشفت حقائق وملابسات عدد من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام العالمي.

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وقال فيل ريس، مدير وحدة التحقيقات بالشبكة: "أشكر إدارة مهرجان نيويورك على منحنا هذه الجوائز، فالمهرجان بتكريمه للأعمال التلفزيونية الاستقصائية يشجع العاملين في هذا المجال في كل أنحاء العالم على تقديم المزيد من الاستقصائيات والبرامج التحقيقية".

من جانبه، حصد القطاع الرقمي بالشبكة، في أولى مشاركاته بمهرجان نيويورك، ميداليتين ذهبيتين، وميدالية برونزية، تقديراً لسلسلة الوثائقيات القصيرة "آي جي شورت" التي ينتجها القطاع، وتسلط الضوء على قصص البسطاء، وتنقل يومياتهم.

وقال كارلوس فان ميك، مدير الابتكار الرقمي بالشبكة: "إنه شرف عظيم لنا أن نروي قصص الناس المتميزين من مختلف أنحاء العالم، وأن نتعاون من أجل إنجاز هذه القصص مع مخرجين وصناع أفلام موهوبين، ونحن سعداء بأن نخبة من الإعلاميين الخبراء في لجنة تحكيم المهرجان أشادت بتميز منتجنا، وسنواصل في القطاع الرقمي سعينا لنقل القصص الإنسانية للعالم".

وبفوز شبكة الجزيرة الإعلامية بما مجموعه 49 ميدالية تتجاوز بفارق كبير ما حصدته من ميداليات في دورة المهرجان العام الماضي.

وتنافست على حصد ميداليات مهرجان نيويورك للتلفزيون الأفلام لهذا العام مؤسسات إعلامية من 50 بلداً، وضمت لجنة تحكيمه نخبة من الشخصيات الإعلامية المرموقة، وعدداً من منتجي الأفلام، قدموا من 30 دولة من مختلف القارات.