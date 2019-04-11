شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة سعودية تتبرع بـ«خلايا جذعية» لإنقاذ مريض في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

تبرعت فتاة سعودية بخلاياها الجذعية لمريض أمريكي في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تطابقت أنسجتها مع أنسجة المريض ،عبر إجراء طبي وتنسيقي إثر تسلم برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض طلبًا من البرنامج الوطني الأمريكي للمتبرعين الخلايا الجذعية في إطار البحث عن متبرعين مطابقين عبر السجلات العالمية.

وأوضح المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في المستشفى أتاح مطلع العام 2019 م مشاركة بياناته مع السجلات العالمية مشيرًا إلى أن عدد المنضمين له بلغ (71,000) من المواطنين والمقيمين، مفيدًا بأن البرنامج تلقى خلال الفترة الماضية مخاطبات رسمية من مراكز عالمية متخصصة في زراعة الخلايا الجذعية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا تفيد بحاجة تلك المراكز لخلايا جذعية.

من جهته ذكر رئيس برنامج المتبرعين بالخلايا الجذعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور فراس الفريح أن حالة طلب الخلايا الجذعية للمواطن الأمريكي استغرقت نحو شهرين بدءًا من التواصل مع المتبرعة، التي كانت قد سجلت في البرنامج في وقت سابق، ثم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية للتأكد من سلامتها وملاءمتها للتبرع مرورًا بإرسال عينات دم للمستشفى الأمريكي قبل الشروع في عملية تجميع الخلايا الجذعية التي استغرقت نحو 30 دقيقة جرى خلالها تجميع 1000 ملل من المتبرعة.