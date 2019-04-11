شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً في مهربي هيروين بجدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم ، حُكم القتل تعزيراً بجانيين في محافظة جدة, هما محمد مصطفى محمد يوسف، و إعجاز فاطمة محمد مصطفى "باكستانيي الجنسية" عند قيامهما بتهريب كمية من الهيروين المخدر, وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما , وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما شرعا والحُكم بقتلهما تعزيراً ، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

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