شكرا لقرائتكم خبر عن أول قسطرة بتقنية «Rotablator» في مستشفيات المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى أطباء مستشفى الملك خالد في نجران، تحت إشراف كادر طبي سعودي ، أول عملية قسطرة قلبية بتقنية (Rotablator) ساهمت في إنقاذ حياة مريضين . وتعتبر العملية الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المنطقة الجنوبية.

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