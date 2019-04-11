شكرا لقرائتكم خبر عن القتل تعزيراً لمروج حشيش في جدة والان نبدء بالتفاصيل

نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بمهرب في محافظة جدة يدعى عبدالله بن سلطان بن علي آل سعيدة "سعودي الجنسية" عند قيامه بترويج كمية من الحشيش المخدّر للمرة الثانية .

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً , وأيد من مرجعه.