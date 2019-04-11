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القتل تعزيراً لمروج حشيش في جدة

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نفذت وزارة الداخلية اليوم حكم القتل تعزيراً بمهرب في محافظة جدة يدعى عبدالله بن سلطان بن علي آل سعيدة "سعودي الجنسية" عند قيامه بترويج كمية من الحشيش المخدّر للمرة الثانية .

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً , وأيد من مرجعه.

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