شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب لزيارة الطبيب بعد الولادة والان نبدء بالتفاصيل

وجهت الصحة عدداً من النصائح التوعوية للمرأة بعد الولادة, مؤكدةً أهمية زيارة الطبيبة وذلك لمراقبة صحة الأم ومدى تحسنها ، ولفحص ضغط الدم في حال واجهت الأم مشكلة أثناء أو بعد الولادة ، إضافة إلى الاطمئنان على مشاعر الأم وصحتها النفسية بشكل عام .

وأوضحت عبر إنفو جرافيك توعوي نشرته على حسابها في توتير ضمن حملة # لحمل _صحي أنها تنصح بزيارة الطبيبة بعد الولادة ، وذلك لفحص مكان الخياطة في حال العملية القيصرية أو التدخلات الجراحية. وأضافت "الصحة" أنه ينبغي مناقشة وسائل منع الحمل ، بالإضافة إلى مناقشة الافرازات المهبلية وما إذا كانت مستمرة, وأيضاً مناقشة اللقاحات اللازمة, مشيرة إلى أن الزيارة يفضل أن تكون بعد 6 أسابيع من الولادة . وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلاً للجهود التي تقوم بها (الصحة) للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي لديهم، وتزويدهم بالنصائح الطبية والإرشادات الصحية